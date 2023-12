Gruppe zündet Pyrotechnik und setzt Mülltonne in Brand

Berlin - Eine rund 20-köpfige Gruppe soll in Berlin-Kreuzberg unerlaubt Pyrotechnik gezündet und randaliert haben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, handelte es sich um Jugendliche und junge Menschen, die am Freitagabend auf der Friedrichstraße nahe des Mehringplatzes mehrfach Feuerwerkskörper abfeuerten. Ein 14-Jähriger und weitere Personen aus der Gruppe hätten zudem zwei Mülltonnen und einen Einkaufswagen die Treppe zum U-Bahnhof Hallesches Tor heruntergeworfen. Laut Polizei befanden sich zu dem Zeitpunkt keine Menschen auf der Treppe.

Den Angaben zufolge zündete ein bislang unbekannter Täter auf der Straße liegenden Abfall und eine weitere Mülltonne an. Der 14-Jährige habe die Tonne daraufhin unter einen auf dem Platz stehenden Weihnachtsbaum geschoben. Als die Beamten vor Ort eingetroffen seien, seien die Täter geflüchtet.

Während seiner Flucht blieb der 14-Jährige demnach in einem Hausdurchgang stehen und warf einen Stuhl auf einen der Polizisten. Dann habe er sich ihm in Angriffshaltung gegenübergestellt. Unter Widerstand sei der Jugendliche schließlich festgenommen worden. Dabei erlitt er Schürfwunden im Gesicht.

Während der Festnahme habe eine Menschengruppe die Polizei bedrängt. Diese habe sie daher mehrmals dazu aufgefordert, Abstand zu halten. Passanten zogen die brennende Mülltonne währenddessen vom Weihnachtsbaum weg und verhinderten laut Polizei damit größere Schäden. Gegen die Gruppe werde nun wegen Landfriedensbruchs ermittelt.