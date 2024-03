Leuna - In Leuna (Saalekreis) haben zwei Jugendliche eine vierköpfige Gruppe mit einem Messer und einem Baseballschläger angegriffen. Ein 21 Jahre alter Mann habe dabei Stichverletzungen im Oberkörper erlitten und sei schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei Halle am Samstag mit. Zwei Tatverdächtige im Alter von 16 und 17 Jahren seien in der Nacht vorläufig festgenommen worden. Warum es zu dem Angriff vor dem Mehrfamilienhaus in Leuna kam, sei noch Gegenstand der Ermittlungen, erklärte ein Polizeisprecher. Die Tat habe sich bereits am Freitagnachmittag ereignet.