Halle - In Halle soll ein 17-Jähriger in der Nacht von einer Gruppe Jugendlicher mit Reizgas angegriffen und ausgeraubt worden sein. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, handelte es sich bei den mutmaßlichen Tätern um eine Gruppe von rund zehn männlichen Personen im Alter zwischen 14 und 20 Jahren. Ein Passant, der dem Jugendlichen zur Hilfe kam, sei ebenfalls angegriffen und durch den eingesetzten Reizstoff verletzt worden. In Halle kam es zuletzt immer wieder zu Überfällen durch jugendliche Gruppen.