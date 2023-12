Wanderer laufen am ehemaligen innerdeutschen Grenzstreifen entlang.

Erfurt - Das teils durch Thüringen verlaufende Grüne Band steht auf der Vorschlagsliste für Unesco-Welterbestätten. Einen entsprechenden Beschluss haben die Kulturministerinnen und Kulturminister von Bund und Ländern am Montag gefasst, wie die Thüringer Landesregierung mitteilte. „Das Grüne Band ist wahrhaft einzigartig in der Welt, es hätte einen Unesco-Titel verdient: als europäisches Friedenssymbol und Erinnerung an die deutsche und europäische Teilung“, sagte Thüringens Umweltminister Bernhard Stengele.

Das Naturmonument Grünes Band ist eine Kette verschiedener Biotope mit insgesamt 1200 bedrohten Tier- und Pflanzenarten entlang der früheren innerdeutschen Grenze. Außerdem gibt es dort den vielerorts noch erhaltenen Kolonnenweg sowie die früheren Wachtürme der DDR-Grenzposten. Mit 763 Kilometern hat Thüringen nach Angaben von Umweltministerium und Staatskanzlei den größten Anteil am Grünen Band.