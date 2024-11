Wegen des Bundestagswahlkampfes treten Marie Müser und Christin Furtenbacher erneut zur Wahl des Landesvorstandes der Grünen in Sachsen an. (Archivbild)

Dresden - Wegen des anstehenden Bundestagswahlkampfes will sich der aktuelle Vorstand der sächsischen Grünen zunächst wiederwählen lassen und in der ersten Jahreshälfte 2025 zurückzutreten. Ziel sei es, im Wahlkampf auf Erfahrungen und eingespielte Strukturen zu setzen, teilte die Partei mit. Der Vorstand muss demnach laut Parteiengesetz noch in diesem Kalenderjahr neu gewählt werden, eine Verlängerung der Vorstandsperiode bis nach der Bundestagswahl ist nicht möglich.

„Bis zur Bundestagswahl sind es nur noch knapp drei Monate und es liegt viel Arbeit vor uns“, sagten die beiden Vorsitzenden Marie Müser und Christin Furtenbacher laut Mitteilung. Die Überlegung, mit diesem Landesvorstand die Wahlen zu bestreiten, sei daher eine pragmatische. „Wir bereiten damit auch den Weg, um auf einer späteren Landesversammlung einem neuen Landesvorstand unter geeigneten Voraussetzungen das Amt übergeben zu können.“

Helbig verschiebt Kandidatur

Martin Helbig, aktuell vielfaltspolitischer Sprecher im Landesvorstand, will bei der Wahl im nächsten Jahr als Landesvorsitzender kandidieren. Seine Kandidatur hatte er zuvor bereits für dieses Jahr angekündigt. Die eigenen Pläne müssten für das große Ganze hinten angestellt werden, sagte er laut Mitteilung. „Es gilt jetzt ein klares Zeichen der Verantwortung und Vernunft für unseren Landesverband zu setzen und unsere Mitglieder in dieser herausfordernden Zeit so gut wie möglich zu entlasten.“

Beim Parteitag am 7. Dezember in Chemnitz findet die Wahl des Landesvorstands der Grünen in Sachsen statt. Eine Woche später kommt die Partei erneut zusammen, um die Landesliste für die Bundestagswahl festzulegen, die voraussichtlich am 23. Februar stattfindet.