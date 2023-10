Erfurt - Nach mehreren gescheiterten Wahlen von Linken-Kandidaten für ein Gremium zur Verfassungsschutzkontrolle soll nun die Grünen-Innenpolitikerin Madeleine Henfling kandidieren. „Der Platz steht ja den Regierungsfraktionen zu und wir haben die Grünen-Fraktion gebeten, diesmal einen Vorschlag zu machen“, sagte Linke-Fraktionschef Steffen Dittes am Donnerstag bei der Landespressekonferenz im Thüringer Landtag.

Man habe drei der fähigsten Abgeordneten für die Parlamentarische Kontrollkommission vorgeschlagen, diese seien alle abgelehnt worden. „Wir lassen uns als Linke aber auch nicht vorschreiben von der CDU, wen wir zu Wahlen vorzuschlagen haben und wer dann die Gnade der CDU bekommt.“

Die Parlamentarische Kontrollkommission soll die Arbeit des Landesverfassungsschutzes kontrollieren und besteht in Thüringen noch in einer Zusammensetzung, die in der vergangenen Legislatur gewählt wurde. Es gilt aber als ausgeschlossen, dass sie in dieser Konstellation auch noch in der kommenden Legislatur weiterarbeiten kann. Deshalb dringen mehrere Parlamentarier darauf, dass sich eine neue Kommission bildet. Bisher wurden vier Abgeordnete dafür gewählt: die SPD-Abgeordnete Dorothea Marx, der FDP-Mann Dirk Bergner sowie die CDU-Abgeordneten Raymond Walk und Jörg Kellner.

Auch die Linke hat ein Vorschlagsrecht, das sie nun de facto an die Grünen weitergibt. Henfling bestätigte, dass sie von ihrer Fraktion nominiert worden sei.