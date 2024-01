Viersen - Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage haben Unbekannte ein Hakenkreuz an das Parteibüro der Grünen in Viersen am Niederrhein gemalt. Die erneute Schmiererei sei Mitarbeitern der Partei nach dem Wochenende aufgefallen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Schon in der vergangenen Woche musste ein Hakenkreuz von dem Gebäude entfernt werden. Der Staatsschutz ermittelt in beiden Fällen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und prüft einen Zusammenhang. Dabei hoffen die Ermittler, dass Zeugen konkrete Hinweise zu den Taten geben können.