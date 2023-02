Magdeburg - Die Grünen-Landtagsfraktion will den Aufbau von Dorfläden in Sachsen-Anhalt unterstützen. Entsprechende Vorhaben sollen mit einer professionellen Beratung gefördert werden, teilte die Fraktion am Freitag mit. „Die kleinen Gemeinden bilden das Herz unseres Bundeslandes. Aus diesem Grund wollen wir uns dafür einsetzen, die ländlichen Regionen in Sachsen-Anhalt zu stärken“, sagte der kommunalpolitische Sprecher Olaf Meister.

Finanziert werden soll die Beratung, um von der Idee über ein Konzept hin zum Aufbau eines Dorfladens zu kommen. Bewerbungen sind den Angaben zufolge bis Ende März möglich.

In der vergangenen Legislaturperiode hatte die damalige schwarz-rot-grüne Landesregierung bereits ein Förderprogramm für zentrale Dorftreffpunkte mit Einkaufsmöglichkeit aufgelegt. Als ein Vorzeigeprojekt galt damals die Bürger-Genossenschaft Deersheim im Harz. Dort bauten die Bewohner eine alte Scheune zu einem Dorfladen mit Nähstube und Café um.