Grünen-Fraktion in Mitte fordert Rücktritt von Dassels

Berlin - Die Grünen-Fraktion in Berlin-Mitte hat Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) zum Rücktritt aufgefordert. Der Beschluss sei „nach langen und intensiven Beratungen“ in einer Sondersitzung gefasst worden, teilte die Fraktion am Dienstag mit. „Im Falle, dass Stephan von Dassel nicht zurücktreten sollte, beschloss die Fraktion zudem, sowohl einen Abwahlantrag zu stellen als auch einen Abwahlantrag zu unterstützen“, hieß es in der Erklärung weiter. Zuvor hatte der „Tagesspiegel“ berichtet.

Von Dassel wird vorgeworfen, in unzulässiger Weise in ein Verfahren zur Besetzung einer wichtigen Stelle in der Verwaltung des Bezirks eingegriffen zu haben. Im Raum steht nach Medienberichten der Vorwurf, er habe mit Hilfe eines Angebots von mehreren Tausend Euro privatem Geld versucht, einen Rechtsstreit um die Stellenbesetzung mit einem unterlegenen Bewerber abzukürzen, der geklagt hatte. Von Dassel bestritt das Geldangebot, räumte aber auch Fehler ein.

Der Grünen-Kreisvorstand und der Fraktionsvorstand wollen der Erklärung zufolge nun mit ihrem Parteifreund von Dassel über die Rücktrittsforderung sprechen. Dazu sei auch die SPD eingeladen, mit der die Grünen in der Bezirksverordnetenversammlung eine sogenannte Zählgemeinschaft bilden, also eine Art Koalition.