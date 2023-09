Potsdam - Die Grünen-Landtagsfraktion fordert von US-Elektroautobauer Tesla Schritte zur Senkung der Zahl von Arbeitsunfällen. „Meine Erwartung an das Unternehmen ist, dass es natürlich auch alles dafür tut, erstens um den Sachverhalt aufzuklären und zweitens uns auch darlegt, welche Maßnahmen sie jetzt ergreifen“, sagte der Fraktionsvorsitzende Benjamin Raschke am Freitag in Potsdam. „Jedes Unternehmen ist in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass es so wenige Arbeitsunfälle wie möglich gibt.“

In der Fabrik des US-Elektroautoherstellers Tesla in Grünheide bei Berlin haben sich seit 2021 nach Angaben des grün geführten Sozialministeriums sieben schwere Arbeitsunfälle ereignet. In drei Fällen waren Tesla-Beschäftigte betroffen, in vier Fällen Beschäftigte von Bau- oder Montagefirmen. Das Ministerium stufte die Zahlen nicht als ungewöhnlich ein.

Der „Stern“ berichtete von auffallend vielen Arbeitsunfällen. Tesla habe 190 meldepflichtige Unfälle zwischen Juni und November 2022 angegeben - das wäre praktisch täglich. Der Autobauer verwies auf die regelmäßigen Kontrollen der Arbeitschutzbehörden. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hatte sich „tief besorgt“ gezeigt. Seit der Eröffnung im März 2022 meldete Tesla außerdem 26 Umwelt-Havarien.