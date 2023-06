Berlin - Der Co-Vorsitzende der Grünen, Omid Nouripour, hat den Gewaltausbruch bei einer Demonstration Linksradikaler in Leipzig verurteilt. „Leipzig hat ein schlimmes Wochenende erlebt“, sagte Nouripour am Montag in Berlin.

Der Kampf gegen Rechtsextremismus sei eine demokratische Verpflichtung, sagte Nouripour. „Und gewaltfreie Demonstrationen sind ein schützenswerter Teil unserer Demokratie.“ Es sei auch selbstverständlich in einer Demokratie, dass man gewaltfrei gegen Gerichtsurteile demonstrieren dürfe. „Das darf es und muss es geben dürfen in einer Demokratie. Was allerdings in Leipzig passiert ist, ist inakzeptabel. Insbesondere die Gewalt gegen Einsatzkräfte verurteilen wir.“

Am Samstagabend hatte es im Leipziger Stadtteil Connewitz Auseinandersetzungen zwischen Linksradikalen und der Polizei gegeben. Anlass war das Urteil gegen die Linksextremistin Lina E. vom Mittwoch in Dresden. Aus einer zunächst friedlichen Demonstration mit weit mehr als 1500 Menschen wurden Steine, Flaschen und ein Brandsatz auf Polizisten geworfen. Die Einsatzkräfte kesselten rund 1000 Demonstranten ein. Es gab Festnahmen. Beamte und Demonstranten wurden dabei nach Angaben der Polizei verletzt.