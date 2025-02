In Gotha zerstören wenige Tage vor der Bundestagswahl Unbekannte Schaufenster eines Grünen-Büros. Nach Angaben der Partei wurde auch ein Mordaufruf hinterlassen.

Grünen-Büro in Gotha beschädigt

In Gotha wurde ein Büro der Grünen stark beschädigt. (Symbolfoto)

Erfurt - In Gotha ist ein Büro des Grünen-Kreisverbands beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei wurden am Mittwoch Fensterscheiben zerkratzt. Demnach entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Grünen sprachen von einem Anschlag, bei dem die Schaufenster des Bürgerbüros zerstört wurden. Demnach sei ein Mordaufruf in die Scheiben eingraviert worden. Die Spitzenkandidatin der Thüringer Grünen bei der Bundestagswahl, Katrin Göring-Eckardt, wollte sich im Laufe des Tages vor Ort dazu äußern. Am Sonntag wird der Bundestag neu gewählt.