Berlin - Grünen-Bundesvorsitzende Ricarda Lang hat Berlins Regierenden Bürgermeister und CDU-Landeschef Kai Wegner für dessen Haltung zur Schuldenbremse gelobt. Lang sprach sich bei einem Parteitag der Berliner Grünen am Samstag für deren Reform aus. Spannenderweise habe das auch der Regierende Bürgermeister erkannt, sagte sie vor den Delegierten. Wegner habe gesagt, es brauche neues Denken und Mut, wenn man überlegen wolle, wie man in die Zukunft investieren könne.

„Ich glaube, wir haben das“, so die Grünen-Bundesvorsitzende. „Mir fällt aber eine Person ein, die davon relativ wenig hat. Und das ist Friedrich Merz“, sagte Lang über den CDU-Parteichef. „Denn was macht er in dieser Situation? Statt neu zu denken, statt Mut zu haben, eine althergebrachte Position zu überdenken, stattdessen stellt er sich hin und beschimpft seine eigenen Parteikollegen im Deutschen Bundestag“, kritisierte die Grünen-Politikerin. „Ich würde sagen, es wäre mal Zeit, den Menschen mit Regierungsverantwortung in der Union zuzuhören, statt sie öffentlich fertig zu machen.“

Merz hatte Ende November im Bundestag gesagt, die Union sei gegen jede Form einer Schuldenbremsen-Aufweichung, und hatte Wegner indirekt für dessen Haltung kritisiert: Die Entscheidungen zur Schuldenbremse würden im Deutschen Bundestag getroffen und nicht im Rathaus von Berlin. Wegner hat seine Position zu diesem Thema in der Vergangenheit mehrfach öffentlich vertreten und Merz damit widersprochen.