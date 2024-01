Benjamin Raschke, Fraktionsvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen Brandenburg, spricht auf dem Landesparteitag zur Verabschiedung des Wahlprogramms der Grünen in Brandenburg zur Landtagswahl 2024.

Potsdam - Die beiden Bewerber für die Spitzenkandidatur der Brandenburger Grünen für die Landtagswahl, Antje Töpfer und Benjamin Raschke, setzen unter anderem auf Klimaschutz, Gesundheit und Verkehr. Verbraucherschutzstaatssekretärin Töpfer aus dem Havelland nannte am Sonntag beim Landesparteitag in Potsdam den Klimaschutz, die Sicherung der medizinischen Versorgung im ganzen Land und die Integration von Flüchtlingen als Themen. „Wir wollen, dass Menschen möglichst schnell in Arbeit kommen, damit sie sich gut integrieren können.“

Landtagsfraktionschef Raschke, der im Spreewald zuhause ist, nannte als Leidenschaften den ländlichen Raum und den Tierschutz. Die geplante Garantie für Mobilität auch auf dem Land sei etwas, „wofür es sich zu kämpfen lohnt.“ Am 22. September wird ein neuer Landtag gewählt. Der Parteitag hatte am Samstag die Forderung für das Wahlprogramm beschlossen, dass zwischen 5 und 22 Uhr alle Bahnhöfe mindestens stündlich bedient werden - mit Plus- und Taktbussen oder mit Linien- und Rufbussen.