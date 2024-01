Grüne Woche in Berlin wird eröffnet: Agrardebatte

Die Flaggen der Grünen Woche (19.01. bis 28.01.2024) wehen vor der Eröffnung der Messe am Eingang zum Messegelände.

Berlin - Die Internationale Grüne Woche wird am Donnerstag (18.00) in Berlin eröffnet. Die 88. Ausgabe der Agrarmesse steht auch unter dem Eindruck von Bauernprotesten gegen den Abbau von Subventionen und einer Debatte um neue Perspektiven für die Branche. Zur Eröffnungsfeier am Abend werden unter anderem Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne), EU-Agrarkommissar Janusz Wojciechowski und Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) erwartet.

Für Besucherinnen und Besucher öffnet die Grüne Woche am Freitag. Zehn Tage lang können sie auf dem Messegelände große und kleine Tiere erleben, regionale Spezialitäten ausprobieren oder sich über Berufe in der Landwirtschaft informieren. Bei der diesjährigen Ausgabe der Messe präsentieren sich rund 1400 Aussteller aus 60 Ländern.

Die Landwirtschaft ist am Donnerstag auch Thema im Bundestag. Die Ampel-Koalition bringt zu der Debatte (9.10 Uhr) einen Antrag ein, wonach Erleichterungen für die Branche bis zum Sommer beschlossen werden sollen.