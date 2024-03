Chemnitz - Die sächsischen Bündnisgrünen wollen am Samstag (ab 10.00 Uhr) ihre Landesliste für die Landtagswahl am 1. September verabschieden. Das Spitzentrio steht bereits fest, braucht aber noch die offizielle Bestätigung der 120 Delegierten. Auf Platz 1 der Liste steht Justizministerin Katja Meier, gefolgt von Umwelt- und Energieminister Wolfram Günther und der Fraktionsvorsitzenden Franziska Schubert. Zudem sollen 27 weitere Listenplätze vergeben werden. Schon im Vorfeld hatten die Grünen ihren Willen bekundet, weiter in Regierungsverantwortung zu bleiben. Ihren Wählerinnen und Wählern versprachen sie eine „Politik mit Rückgrat“.

Bei der Landtagswahl 2019 waren die Grünen in Sachsen auf 8,6 Prozent der Stimmen gekommen. In aktuellen Umfragen liegen sie derzeit bei sieben Prozent. Die Partei hat nach eigenen Angaben momentan 3600 Mitglieder in Sachsen.