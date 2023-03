Hannover - Niedersachsens Grüne haben eine neue Parteispitze: Bei einem Parteitag in Celle wurden Greta Garlichs und Alaa Alhamwi als neue Landesvorsitzende gewählt. Die 26 Jahre alte Garlichs, Büroleiterin der Bundestagsabgeordneten Christina-Johanne Schröder, erhielt am Samstag 190 von 215 abgegebenen Stimmen (88 Prozent). Sie war die einzige weibliche Bewerberin für die Doppelspitze, in der bei den Grünen mindestens ein Platz an eine Frau gehen muss. Der 38 Jahre alte Energiewissenschaftler Alhamwi, der 2012 aus Syrien nach Deutschland gekommen war, setzte sich mit 170 von 220 Stimmen (77 Prozent) gegen Tobias Redlin mit 45 Stimmen (20 Prozent) durch.

Die bisherigen Parteichefs Anne Kura und Hans-Joachim Janßen waren nicht erneut angetreten. Kura schied als neue Grünen-Fraktionschefin im Landtag aus, Janßen wollte den Weg freimachen für Jüngere.

Die Grünen stellen in Niedersachsen zusammen mit der SPD die Landesregierung. Bei der Landtagswahl im Oktober hatten sie mit 14,5 Prozent ihr bisher bestes Ergebnis in dem Land eingefahren.