Neukieritzsch - Die sächsischen Bündnisgrünen wollen am Freitag (ab 18.00 Uhr) auf einem Parteitag in Neukieritzsch bei Leipzig ihr Programm für die Landtagswahl am 1. September beraten.

Die Grünen wollen unter anderem in einem neuen Klimaschutzgesetz Ziele für die kommenden Jahre definieren. Die Partei strebt einen geordneten Kohleausstieg deutlich vor 2038 an. Photovoltaik soll stärker genutzt werden, die öffentliche Hand dabei vorangehen. Zudem soll Sachsen bei Windkraft vom Schlusslicht zum Vorreiter werden. Unter der Überschrift „Nachhaltiges Leben ermöglichen“ sind außerdem etwa die Vorstellungen für eine Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen aufgeführt.

Schon im Vorfeld hatten die Grünen deutlich gemacht, ihren Kurs unabhängig von der Stimmungslage im Land beibehalten zu wollen. Die Landesliste von Bündnis 90/Die Grünen soll Mitte März auf einem Parteitag in Chemnitz aufgestellt werden.

Bei der Landtagswahl 2019 war die Partei in Sachsen auf 8,6 Prozent der Stimmen gekommen. In aktuellen Umfragen liegt sie derzeit bei 7,0 Prozent. Die Grünen haben nach eigenen Angaben momentan 3600 Mitglieder in Sachsen.