Dresden - Die sächsischen Grünen wollen mit ihren Kernthemen im sächsischen Wahlkampf für die Landtagswahl am 1. September punkten. Neben Klima- und Naturschutz, einer starken Demokratie und stabilen Wirtschaft gehe es um soziale Gerechtigkeit und vor allem Bildungsgerechtigkeit, teilte die Partei am Montag in Dresden mit. Man trete für ein Sachsen ein, in dem Zuversicht regiere, hieß es. Das Motto der Kampagne lautet: „Richtig wichtig“ und umfasst neben Plakaten unter anderem Spots für TV und Social Media sowie Publikationen.

„Seit 2019 arbeiten wir in der Regierung gegen eine Politik des Wegschauens und des Zögerns“, betonte die Parteivorsitzende Christin Furtenbacher. Man habe den „Kurswechsel weg vom Stillstand hin zur Zukunft erkämpft“. „Unsere Politik hat Sachsen gutgetan und den Freistaat selbst in Zeiten schwerer Krisen vorangebracht. Jetzt wollen wir fortführen, was wir begonnen haben.“ Die Ko-Vorsitzende Marie Müser ergänzte: „Mit unserer Kampagne machen wir deutlich: Diese Wahl ist richtig wichtig. Wir müssen sicherstellen, dass es nach den Wahlen in Sachsen weiterhin eine stabile demokratische Regierung gibt.“

Die sächsischen Grünen hatten bei der Europawahl am 9. Juni lediglich 5,9 Prozent der Stimmen für sich verbuchen können, fünf Jahre zuvor waren es noch 10,3 Prozent. Bei der Landtagswahl 2019 hatten sie 8,6 Prozent erreicht. Seither bilden sie mit der CDU und der SPD eine Koalition in Sachsen. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hatte wiederholt deutlich gemacht, in einer künftigen Regierung ohne die Grünen auskommen zu wollen. In Umfragen liegt in Sachsen derzeit die AfD vor der CDU.