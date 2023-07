Grüne Pfeile nur für Fahrradfahrer erobern immer mehr die Städte in Deutschland. Auch in Brandenburg hängen erste Schilder. Das soll nur ein Anfang sein.

Grüne Pfeile für Radfahrer in Brandenburg immer häufiger

Potsdam - In Brandenburgs Städten soll ein neues Straßenschild in Zukunft eine größere Bedeutung bekommen - der sogenannte Grünpfeil für Radfahrer. Nach Kenntnisstand des Verkehrsministeriums hätten die unteren Straßenverkehrsbehörden des Landes „bereits umfangreich Grünpfeile für den Radverkehr angeordnet“, sagte eine Sprecherin des Ministeriums auf Anfrage. Genaue Zahlen seien dem Ministerium jedoch nicht bekannt.

Im April 2020 wurde der spezielle Grünpfeil an Ampelanlagen eingeführt. Zuständig für die Planung und Umsetzung sind die örtlichen unteren Straßenverkehrsbehörden der Landkreise. Diese prüfen vorab, ob die erforderlichen Voraussetzungen gegeben sind und die Verkehrslage einen solchen Grünpfeil zulässt. Das Verkehrsministerium unterstützt die unteren Straßenverkehrsbehörden dabei beratend.

Vor wenigen Monaten wurden in der Landeshauptstadt Potsdam mehrere neue Grünpfeile in der Innenstadt angebracht. Ziel sei es, gefährlichen Situationen für Fahrradfahrende beim Rechtsabbiegen vorzubeugen, hieß es von der Stadtverwaltung. „Der Fahrradfahrer ist dann schon weg, wenn der Lkw oder das Auto abbiegt“, sagte Bernd Rubelt, Beigeordneter für Stadtentwicklung. Gleichzeitig verkürze freies Rechtsabbiegen bei Rot Wartezeiten und fördere den Radverkehr, da das Radfahren attraktiver werde.

Das weiße Schild mit grünem Pfeil auf schwarzem Grund und einem Fahrrad darunter wird in der Regel rechts neben einer Ampel angebracht. Durch die Beschilderung dürfen Radfahrer an den entsprechenden Kreuzungen auch dann rechts abbiegen, wenn die Ampel rot ist. Voraussetzung ist allerdings, dass die aktuelle Verkehrslage das zulässt - das heißt, dass andere Verkehrsteilnehmer dabei nicht behindert oder gefährdet werden. Laut Ministerium muss vorher auch an der Haltelinie gestoppt werden.