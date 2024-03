Hannover - Ein Lokalpolitiker der Grünen in Hannover ist nach Angaben seiner Partei tätlich angegriffen worden. Béla Mokrys, Mitglied des Stadtbezirksrats Mitte, sei am vergangenen Donnerstag an einem Parteistand zunächst beschimpft und dabei gefilmt und später in einem Discounter zu Boden geworfen und leicht verletzt worden, teilte der Grünen-Stadtverband am Dienstag mit.

Die Polizei erklärte zu dem Vorfall, es sei im Bereich eines Informationsstandes der Grünen zu einer Meinungsverschiedenheit zwischen zwei 28- und 33-jährigen Männern gekommen, „welche im weiteren Verlauf zu Handgreiflichkeiten führte“. Der Staatsschutz ermittele wegen des Verdachts der Körperverletzung und Beleidigung. Die Hintergründe der Tat seien Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Die Grünen in Hannover zeigten sich besorgt. Sie konstatierten eine Zunahme von Pöbeleien und Gewalt gegenüber Parteimitgliedern, Amts- und Mandatsträgern sowie Ehrenamtlichen. „Die Bedrohung unserer demokratischen Werte darf nicht länger schweigend hingenommen werden“, teilte der Stadtverband mit. Mokrys sagte, er werde sich nicht einschüchtern lassen.