Die Austrittswelle bei der Grünen Jugend dauert an. Nun kehrt ein Teil des Vorstands der Nachwuchsorganisation in Brandenburg der Partei den Rücken. Es gibt aber auch Gegenstimmen.

Potsdam - Ein Teil des Vorstandes der Grünen Jugend Brandenburg verlässt die grüne Partei und auch ihre Jugendorganisation - ähnlich wie auf Bundesebene und in anderen Bundesländern. Das teilten die Sprecher des Vorstandes, Rosa Hurm und Jelle Siemer, mit. Die beiden sowie zwei weitere der insgesamt sechs Vorstandsmitglieder verlassen die Grünen demnach aus Protest gegen deren Politik.

Die Grüne Jugend Brandenburg wollen sie nach Ablauf ihrer Amtszeit verlassen, die ausweislich der Webseite der Organisation bis Ende Oktober läuft. Anschließend wollen sie sich am Aufbau eines neuen, „dezidiert linken“ Jugendverbandes beteiligen, wie es hieß.

Austrittswelle bundesweit

In der vergangenen Woche hatte der Bundesvorstand des grünen Nachwuchses seinen Rücktritt aus der Partei erklärt und den Aufbau einer neuen Organisation angekündigt. Auch in etlichen Landesverbänden der Grünen Jugend kehrten die Vorstände oder Teile davon den Grünen den Rücken.

Ähnlich wie dort äußerten sich auch die Brandenburger Hurm und Siemer enttäuscht über die grüne Partei, die derzeit mit SPD und FDP die Bundesregierung stellt und jüngst aus dem Brandenburger Landtag abgewählt wurde. „Die Partei hat in den letzten Jahren viele politische Entscheidungen getroffen, die wir nicht länger mittragen wollen. Beispielsweise beim Sparhaushalt oder den heftigen Verschärfungen in der Asylpolitik“, erklärte Hurm.

Andere Mitglieder wollen bleiben

Doch es gibt in der Grünen Jugend Brandenburg auch andere Stimmen. Eine Gruppe von Mitgliedern, die in kommunalen Parlamenten Mandate haben, erklärte, bleiben zu wollen. „Unabhängig von der Position des Landesvorstandes (...) bekennen wir uns als Mitglieder in Kommunalvertretungen zur Grünen Jugend“, hieß es in einer Mitteilung.

Die Gruppe appellierte an alle Mitglieder, es ihr gleichzutun. „Nur gemeinsam können wir weiter für unsere Visionen einer gerechten Gesellschaft kämpfen“, hieß es. „Das gewählte Vorgehen der bisher ausgetretenen Landesvorstände und des Bundesvorstandes stößt bei uns auf großes Unverständnis, genauso wie die strategische Analyse.“

Grünen-Landesspitze ruft zum Zusammenhalt auf

Die Landesspitze der Brandenburger Grünen respektiert die Entscheidung der vier Vorstandsmitglieder im Landesverband der Grünen Jugend. Das erklärte die Co-Landesvorsitzende Hanna Große Holtrup, selbst Mitglied der Grünen Jugend.

„Wir verstehen, dass es unterschiedliche Auffassungen gibt, die zu diesen Schritten geführt haben. Diese Phase der Neuausrichtung der Bundespartei ist nicht leicht, aber es ist jetzt umso wichtiger, dass alle Ebenen der Partei zusammenhalten und gemeinsam an Lösungen arbeiten.“ Die Grüne Jugend Brandenburg werde weiterhin bestehen und eine wichtige Rolle in der Partei spielen.