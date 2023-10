Bettina Jarasch im dpa-Interview in ihrem Büro.

Berlin - Die Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus sehen im Kampf gegen Antisemitismus jeden einzelnen Bürger in der Pflicht. „Wenn unser so oft beschworenes 'Nie Wieder' als Lehre aus dem Nationalsozialismus etwas bedeutet, dann müssen wir als Gesellschaft jetzt handeln“, erklärten die Fraktionschefs Bettina Jarasch und Werner Graf am Freitag vor dem Hintergrund des Terrorangriffs der Hamas auf Israel und diverser Sympathiebekundungen auf Berlins Straßen. „Nie wieder ist jetzt, und das müssen wir Berlinerinnen und Berliner nun beweisen.“

Die Grünen riefen alle Menschen zum Handeln auf, wenn sie auf Antisemitismus treffen. „Widersprechen Sie und organisieren Sie Hilfe“, so Jarasch und Graf. „Der Kampf gegen Antisemitismus beginnt in unser aller direktem Umfeld. Als Stadtgesellschaft müssen wir jetzt Zivilcourage zeigen: Schauen Sie nicht weg, seien Sie aufmerksam.“ Antisemitismus habe viele Gesichter, und keines sei akzeptabel.