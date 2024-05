Bremen - Zum Europa-Wahlkampf erwarten die Grünen am Dienstag (15.30 Uhr) in Bremen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und die Co-Vorsitzende der Partei, Ricarda Lang. Habeck und Lang sollen mit der Bremer Spitzenkandidatin der Partei, Alexandra Werwath, auftreten. Das geht aus einer Ankündigung hervor. In Deutschland wählen die Bürgerinnen und Bürger am 9. Juni die Abgeordneten des Europäischen Parlaments. Auf der Wahlliste der Grünen steht Werwath auf Platz 23. Werwath hat bei ihrer Nominierung angekündigt, sich für die maritime Wirtschaft einsetzen zu wollen. Diese ist im Land Bremen wichtig.