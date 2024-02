Jena - Die Besatzung eines Müllfahrzeugs musste sich am Mittwoch in Jena ärztlich behandeln lassen, weil aus dem Abfall einer Firma grüne Dämpfe aufstiegen. Der Fahrer des Müllfahrzeugs habe sich telefonisch beim Giftnotruf gemeldet, nachdem er und sein Beifahrer unter Atemwegsreizungen litten, teilte die Stadtverwaltung Jena mit. Die Experten rieten den beiden Männern, sich im Universitätsklinikum untersuchen zu lassen. Durch den Giftnotruf sei zudem eine automatische Meldung an die Polizei erfolgt. Schließlich rückte auch die Feuerwehr mit einem Gefahrgutzug an.

Die Geschädigten stellten das Müllfahrzeug zunächst in der Nähe des Haupteinganges zum Universitätsklinikum ab - sie hatten zu diesem Zeitpunkt deutliche Beschwerden. Sie erlitten mittelschwere Atemwegreizungen, konnten das Klinikum aber nach der Untersuchung wieder verlassen.

Nach Angaben der Stadt sperrte die Feuerwehr den Bereich, um eine Gefährdung weiterer Menschen zu vermeiden. Schließlich sei das Fahrzeug auf ein Gelände des Entsorgers im Saale-Holzland-Kreis gebracht worden. Dort entnahmen Feuerwehrleute in leichten Chemikalienschutzanzügen Proben, die durch den Entsorger und die Polizei untersucht werden sollen. Insgesamt seien etwa 15 Fahrzeuge der Jenaer Feuerwehr im Einsatz gewesen.