Viele lange Gesichter nach der Europawahl in Berlin. Richtig freuen können sich eigentlich nur AfD und BSW. Nach gut 13 Monaten Schwarz-Rot gilt der Wahlgang auch als Stimmungstest auf Landesebene.

Grüne bei Europawahl in Berlin trotz Verlusten vorn

Ricarda Lang, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, spricht bei der Wahlparty der Grünen in der Columbiahalle, nachdem die ersten Hochrechnungen bekannt gegeben wurden.

Berlin - Die Grünen sind bei der Europawahl in Berlin nach Auszählung von rund zwei Dritteln der Wahllokale stärkste Kraft geworden, haben aber wie auf Bundesebene stark verloren. Nach dem Zwischenergebnis des Landeswahlleiters kamen sie am Sonntagabend auf 17,6 Prozent. Bei der Wahl im Jahr 2019 hatte die Partei in Berlin mit 27,8 Prozent noch ein historisch gutes Ergebnis erzielt.

Die CDU auf dem zweiten Platz konnte sich laut dem Zwischenergebnis leicht auf 16,7 Prozent verbessern (2019: 15,2). Die AfD legte deutlich auf 13,6 Prozent zu (2019: 9,9) und liegt damit noch vor der SPD, die auf 13,0 Prozent fiel (2019: 14,0) - ihr bis dato schlechtestes Ergebnis bei Europawahlen in Berlin. Das erstmals angetretene Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) liegt aus dem Stand zwischenzeitlich bei 9,2 Prozent. Die Linke kam nach deutlichen Verlusten auf 7,4 Prozent (2019: 11,9).

Das vorläufige Berliner Ergebnis wurde laut Landeswahlleitung in der Nacht zum Montag gegen 1.00 Uhr erwartet.

Rund 2,5 Millionen Menschen waren in der Hauptstadt zur Europawahl aufgerufen. Es war bereits der vierte Wahlgang innerhalb von knapp drei Jahren. Zwar betrifft die Wahl zum Europäischen Parlament, die in der gesamten EU stattfindet, nicht direkt die Berliner Landespolitik. Sie galt aber nach gut 13 Monaten Schwarz-Rot als Stimmungstest. Erstmals bei einer Europawahl waren auch 16- und 17-Jährige wahlberechtigt.

Am Sonntag zeichnete sich in Berlin eine leicht höhere Wahlbeteiligung als bei der Abstimmung vor fünf Jahren ab. Bis 16.00 Uhr lag diese bei 47 Prozent - das sind 0,9 Prozentpunkte mehr als im gleichen Zeitraum 2019, wie der Landeswahlleiter Stephan Bröchler mitteilte. Die Briefwahlstimmen seien anteilig enthalten, hieß es. Die Wahlbeteiligung 2019 betrug 60,6 Prozent - das war der bis dato höchste Wert bei Europawahlen in Berlin (Bund: 61,4 Prozent). Zu nennenswerten Zwischenfällen kam es laut Bröchler nicht.

Blick auf die Bundesebene

Auf Bundesebene gewannen CDU und CSU haben die Europawahl in Deutschland nach den frühen Zahlen mit großem Abstand, die AfD wurde zweitstärkste Kraft. Dahinter rangieren SPD, Grüne und mit weitem Abstand die FDP und Linke.

Berlins CDU-Generalsekretärin Ottilie Klein äußerte sich erfreut über den prognostizierten Wahlsieg ihrer Partei auf Bundesebene. „Die Menschen haben sich damit erneut für ein starkes Europa mit einer starken politischen Mitte ausgesprochen“, erklärte sie kurz nach Schließung der Wahllokale. „Äußerst bedenklich ist der Stimmengewinn bei den Gegnern Europas, AfD und BSW.“ Die großen Verlierer seien die Ampelparteien Grüne und SPD.

Die AfD-Landesvorsitzende Kristin Brinker wertete das bundesweite Abschneiden ihrer Partei positiv. „Trotz des Gegenwindes zeigt sich, dass eine konservative Opposition gebraucht wird“, sagte sie auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Die Berliner Grünen zeigten sich hingegen mit dem Ausgang der Europawahl in Deutschland nicht zufrieden. Zu den ersten Prognosen erklärte der Landesvorstand am Sonntag: „(...) Ohne Zweifel hätten wir uns mehr von diesem Abend und für Europa erhofft.“

Der Linke-Landesvorsitzender Maximilian Schirmer zeigte sich entsetzt über die Ergebnisse der Europawahl. „Wir erleben einen dramatischen Rechtsruck, dem wir uns konsequent entgegenstellen werden“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. „Das Ergebnis für die Linke ist desaströs, da gibt es nichts zu beschönigen.“ Die Linke müsse daraus Konsequenzen ziehen und sich inhaltlich und personell neu aufstellen.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hatte seine Stimme in der Grundschule am Ritterfeld in Spandau abgegeben. „Meine große Hoffnung ist tatsächlich, dass viele Berlinerinnen und Berliner wählen gehen und dass wir ein klares Signal setzen für Demokratie, für Freiheit, für Zusammenhalt und nicht für Spaltung“, sagte Wegner der dpa.

Neben den Berlinern mit deutscher Staatsbürgerschaft waren auch in der Stadt lebende Bürgerinnen und Bürger aus anderen EU-Staaten wahlberechtigt. Gewählt wurden 720 Abgeordnete des EU-Parlaments. Eine Fünf-Prozent-Hürde wie bei Wahlen auf Bundes- und Landesebene gibt es nicht. In Berlin standen 34 Parteien auf dem Stimmzettel (2019: 40).