Das Grundgesetz ist 75 Jahre alt. Auf das Jubiläum wird auch in Thüringen aufmerksam gemacht.

Grundgesetz an Hochhausfassade des Landtags

Blick in eine Ausgabe des Grundgesetzes.

Erfurt/Jena - In Thüringen werden diese Woche 75 Jahre Grundgesetz gewürdigt. Auf das Jubiläum macht der Landtag unter anderem mit einer Projektion aufmerksam. So sollen die ersten 19 Artikel des Grundgesetzes auf die Fassade des Hochhauses projiziert werden, wie die Landtagsverwaltung am Montag mitteilte. Der Gesetzestext ist von diesem Mittwoch bis Freitag dort zu sehen. Zugleich zeigt der Landtag ab Mittwoch die Ausstellung „... denen mitzuwirken versagt war“ der Bundesstiftung Aufarbeitung.

Die Schau stellte den Angaben nach auf 30 Postern Frauen und Männer vor, die sich nach 1945 für einen demokratischen Neubeginn in der sowjetischen Besatzungszone und frühen DDR starkgemacht haben. Die Ausstellung im Landtag ist bis zum 23. Juni bei freiem Eintritt zu besichtigen.

„75 Jahre Grundgesetz - bedeuten 75 Jahre Freiheit und Mitgestaltung“, betonte Landtagspräsidentin Birgit Pommer. Bis heute seien die im Grundgesetz festgeschriebenen Rechte und Freiheiten kein Selbstverständnis. „Es ist an uns allen, sie zu wahren.“

In Jena werden am Donnerstag mit einem Festakt in der Stadtkirche sieben Ausstellungen im Stadtgebiet zum partizipativen Kunstprojekt „WürdeMenschen“ eröffnet. Der aus Thüringen stammende Künstler Jörg Amonat veranstaltet das Projekt gemeinsam mit Stadt und Kirchenkreis Jena sowie der jenawohnen GmbH, wie die Evangelische Kirche Mitteldeutschland (EKM) mitteilte. Das Projekt begann vor fünf Jahren. Der Künstler ging gemeinsam mit zivilgesellschaftlichen Akteuren der Frage nach, wie die Bürger der Stadt ihre Würde im täglichen Miteinander wahrnehmen.