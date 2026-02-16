Fast 47 Euro mehr: In Sachsen-Anhalt zahlen die Menschen für Trink- und Abwasser immer mehr. Nicht nur die Verbrauchspreise steigen.

Halle - Die Grundgebühren für Trink- und Abwasser sind in Sachsen-Anhalt in den vergangenen drei Jahren deutlich gestiegen. Im Jahr 2025 lagen beide Grundgebühren zusammen im Durchschnitt um knapp 20 Prozent über den Abgaben im Jahr 2022, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Demnach mussten die Menschen im Land 2022 für Trink- und Abwasser insgesamt 234,90 Euro bezahlen. Im vergangenen Jahr waren es 281,49 Euro - also 46,59 Euro mehr.

Im gleichen Zeitraum stieg auch der Verbrauchspreis von Trinkwasser, wie die Statistikbehörde mitteilte. Im vergangenen Jahr lag der Durchschnittspreis bei 2,01 Euro pro Kubikmeter - 14,2 Prozent höher als drei Jahre zuvor. Im Vergleich zum Jahr 2011 seien die Preise im Schnitt sogar um fast 25 Prozent gestiegen.

Ein Grund für die steigenden Preise sind neben dem allgemeinen Preisanstieg, der auch die Wasserversorger trifft, zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur. Aus EU- und Bundesmitteln werden in den nächsten Jahren diese Investitionen in Sachsen-Anhalt mit rund 116 Millionen Euro unterstützt. Das hatte das Umweltministerium im Dezember mitgeteilt.