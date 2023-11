Hamburg - Hamburgs Innensenator Andy Grote hat den Einsatzkräften nach dem glücklichen Ende der Geiselnahme am Hamburger Flughafen gedankt. „Besser kann man eine so schwierige Situation nicht bewältigen“, erklärte der SPD-Politiker am Sonntag. Zuvor war die mehr als 18-stündige Geiselnahme einer Vierjährigen im Auto ihres Vaters auf dem Vorfeld des Flughafens geendet.

„Dem hochprofessionellen und umsichtigen Handeln der Einsatzkräfte und insbesondere unserem Verhandlungsteam der Hamburger Polizei ist es zu verdanken, dass die Geiselnahme friedlich beendet und das Kind unverletzt aus der Gewalt des Vaters befreit werden konnte“, sagte Grote.

Der Innensenator sprach von einem der längsten und herausforderndsten Einsätze der jüngeren Geschichte. „Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen der Polizei Hamburg für diese starke Leistung und wünsche Tochter und Mutter, dass sie die Schrecken dieser Stunden möglichst schnell und gut verarbeiten.“