Braunschweig - Bei strahlendem Sonnenschein ist der Karnevalsumzug „Schoduvel“ in Braunschweig gestartet. Nach Angaben der Organisatoren handelt es sich um den größten Faschingsumzug im Norden - bis zu 250.000 Besucherinnen und Besucher werden am Sonntag erwartet. „Schoduvel“ ist niederdeutsch und heißt so viel wie „Scheuch den Teufel!“. Insgesamt werden sich laut Veranstaltern rund 4500 Aktive durch die Straßen schlängeln. 24 Musikzüge mit knapp 800 Spielleuten seien angemeldet.