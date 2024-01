Erfurt/Gera - Zum Schulstart nach den Weihnachtsferien müssen sich die Menschen in Thüringen am Montag auf Einschränkungen im Verkehr einstellen. Der Thüringer Bauernverband hat am Montag zu einer Großdemo mit Traktoren gegen die Abschaffung von Agrarsubventionen aufgerufen. 900 Traktoren sollen sich dafür ab den frühen Morgenstunden aus allen Ecken Thüringens auf dem Weg in die Landeshauptstadt machen. Dort ist eine zentrale Kundgebung geplant (11.00 Uhr).

Der Thüringer Bauernverband hat eigenen Angaben nach zwar nicht zu Blockaden von Kreuzungen oder Straßen aufgerufen, dennoch müssten sich Autofahrer und auch Fahrgäste im Erfurter Nahverkehr auf teils erhebliche Einschränkungen einstellen, hieß es seitens des Verbands und auch der Erfurter Stadtwerke.

Auch in anderen Städten Thüringens wurden Versammlungen für Montag angemeldet. So soll es wegen Protesten auch in und um Gera zu erheblichen Verkehrseinschränkungen kommen. Die Polizei rechnet mit Einschränkungen etwa auch auf vielen Straßen im Norden Thüringens, wenn Landwirte mit Traktoren, aber auch andere Demoteilnehmer mit Lastwagen, von dort nach Erfurt und später wieder zurückfahren.