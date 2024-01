Großfeuer in Autohandel richtet erheblichen Schaden an

Chemnitz - Ein ausgedehnter Dachstuhlbrand hat in einem Autohaus mit angrenzender Gaststätte in Chemnitz erheblichen Schaden angerichtet. Wie die Feuerwehr am Montag mitteilte, brannte das Dach in der Silvesternacht aus bisher ungeklärter Ursache auf einer Fläche von 2000 Quadratmetern. Es seien 88 Feuerwehrleute im Einsatz gewesen, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Anwohner wurden evakuiert und in einem Bus der Chemnitzer Verkehrsbetriebe betreut. Die Feuerwehr habe den Ausstellungsraum des Autohandels und das Reifenlager schützen können. Auch ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Wohnhäuser sei verhindert worden.