Zwei junge Männer geraten in Streit, einer zieht vermeintlich eine Waffe. Die Polizei reagiert mit dem Einsatz von Spezialkräften.

Wegen einer Bedrohung hat es in Dresden einen größeren Polizeieinsatz gegeben. (Symbolbild)

Dresden - Wegen der Bedrohung eines jungen Mannes ist die Polizei in Dresden in der Nacht zu einem größeren Einsatz ausgerückt. Auch Spezialkräfte des Landeskriminalamtes seien dabei gewesen, teilte die Polizei mit.

Ein 22-Jähriger war mit einem 21-Jährigen in Streit geraten, hatte dabei vermeintlich einen Revolver gezogen und den jüngeren Mann bedroht. Danach verließ er das Haus. Der 21-Jährige rief die Polizei. Die Einsatzkräfte trafen den 22-Jährigen in dessen Wohnung an und fanden bei der Durchsuchung auch das mutmaßliche Tatwerkzeug. Es habe sich um einen Spielzeugrevolver gehandelt.

Die sogenannte Anscheinswaffe wurde sichergestellt. Gegen den 22-Jährigen wird wegen Bedrohung ermittelt. Wegen des Vorfalls seien 27 Beamte im Einsatz gewesen.