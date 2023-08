Die Polizei ist in Bischofswerder zu einer Schule gerufen worden. Es soll einen Amokalarm gegeben haben.

Größerer Polizeieinsatz an Schule in Bischofswerda

Die Polizei ist im Einsatz in der Schule in Bischofswerder.

Bischofswerda - An einer Schule in Bischofswerda gibt es derzeit einen größeren Polizeieinsatz. Es sei ein Amokalarm ausgelöst worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch. Nun werde geprüft, ob eine ernsthafte Bedrohungslage besteht. Der Notruf sei gegen 9.45 Uhr bei der Polizei eingegangen.

Zahlreiche Einsatzkräfte seien vor Ort, hieß es. Nach Polizeiangaben handelt es sich um eine gemeinsame Grund- und Oberschule. Bischofswerda liegt im Landkreis Bautzen in Sachsen.