Größerer Brand in Mehrfamilienhaus in Hannover

Hannover - In einem Mehrfamilienhaus in Hannover ist am Freitagabend ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr sei mit einem größeren Aufgebot an der Brandstelle im Stadtbezirk Linden, teilte die Feuerwehr mit. Ein Mensch sei gerettet worden. Dem Sprecher zufolge schlugen Flammen aus dem vierten Obergeschoss. Nähere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Unklar war, ob und wie viele Menschen noch in dem Gebäude sind.