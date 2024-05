Aue - Auf einem Firmengelände in Aue im Erzgebirge ist am Samstag ein Brand ausgebrochen. Dort brenne mindestens eine Lagerhalle, sagte ein Sprecher der Rettungsleitstelle am Abend. Die Feuerwehr sei im Einsatz. Details nannte sowohl die Leitstelle als auch die Polizei nicht. Der MDR berichtete, es gebe zwei Verletzte, die ins Krankenhaus gekommen seien. Auf Bildern war zu sehen, wie große Rauchwolken in den Himmel aufstiegen. Wegen des Feuers ist laut Polizei auch die Bundesstraße 101 in beide Fahrtrichtungen gesperrt.