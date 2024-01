Berlin - Die Berliner Akademie der Künste (AdK) vergibt ihren diesjährigen großen Kunstpreis an die Künstlerin Simone Fattal. Die Auszeichnung ist mit 15.000 Euro dotiert, wie die AdK am Donnerstag mitteilte. Die Künstlerin, die vor allem Skulpturen aus Keramik herstellt, wurde 1942 in Damaskus geboren. Sie lebte zwischenzeitlich unter anderem im Libanon und arbeitet nun in Paris. Der Preis des Kulturinstituts wird am 18. März verliehen.

„Was Fattal auszeichnet, ist ein tiefgreifender Humanismus, ein dringender Aufruf, sich mit der Gegenwart vermittels der Geschichte zu befassen und mit der Geschichte vermittels der Gegenwart“, sagte Fotograf Wolfgang Tillmans als Mitglied der Jury.

Weitere sechs Kunstpreise gehen an die bildende Künstlerin Leyla Yenirce, das Architektenduo Summacumfemmer, den Komponisten und Musiker Syrphe/Cedrik Fermont, die Autorin Carolin Callies, die Theater- und Filmschauspielerin Lilith Stangenberg und die georgische Dokumentarfilmerin Salomé Jashi.