Ab Frühjahr 2026 werden im Großen Garten Dresden viele gesperrte Wege wieder zugänglich. Zusätzliche Mittel ermöglichen schnellere Baumpflege und mehr Sicherheit für Besucher.

Dresden - Im Großen Garten Dresden sollen ab dem Frühjahr viele der zuletzt eingerichteten Sperrungen aufgehoben werden. Dank zusätzlicher Mittel des Freistaates Sachsen könnten zahlreiche Wege ab März wieder freigegeben werden, teilte die Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH (SBG) mit.

800.000 Euro für Baumpflege

Demnach stellte der Freistaat 400.000 Euro zusätzlich zur Verfügung. Zusammen mit Eigenmitteln der SBG seien insgesamt rund 800.000 Euro mobilisiert worden, um dringend notwendige Baumpflegemaßnahmen schneller umsetzen zu können.

„Diese Investition ist kein Luxus, sondern Verantwortung: für die Sicherheit der Menschen, für den Erhalt des Großen Gartens und für die Lebensqualität in Dresden“, sagte Sachsens Finanzminister Christian Piwarz (CDU). Die zusätzlichen Mittel ermöglichten es, „notwendige Baumpflegearbeiten umzusetzen und gleichzeitig die Sicherheit für die Besucherinnen und Besucher zu gewährleisten“.

Seit Oktober 2025 laufen die Arbeiten wieder intensiv. Nach Angaben der SBG wurden seit Beginn der Fällsaison rund 1.500 Baumpflegemaßnahmen durchgeführt, weitere 1.600 seien beauftragt. Hintergrund der Sperrungen ist abgestorbenes Holz in den Baumkronen oder geschwächte Bäume, die infolge von Trockenheit und Krankheiten ihre Standsicherheit verlieren.

Klimakrise setzt Bäumen zu

Der Geschäftsführer der SBG, Christian Striefler, verwies auf die wachsenden Herausforderungen durch den Klimawandel. „Die Zahl der Baumfällungen im Großen Garten hat sich in den letzten Jahren drastisch gesteigert.“ Trotz höherer Investitionen in Personal, Ausbildung und Technik lasse sich die steigende Zahl notwendiger Maßnahmen kaum bewältigen.

Allein im Jahr 2025 sind den Angaben nach im Großen Garten Dresden 425 Bäume gefällt worden. Um das historische Gartendenkmal zu erhalten, werde regelmäßig nachgepflanzt. In der Herbst- und Wintersaison 2025/26 seien rund 60 Neupflanzungen, unter anderem von Eichen und Linden, geplant oder bereits erfolgt.