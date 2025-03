Großer Batteriespeicher in Stendal geplant

In Stendal soll ein Batteriespeicher gebaut werden. (Symbolbild)

Stendal - In Stendal soll im kommenden Jahr ein großes Batteriespeichersystem in Betrieb gehen. Das System soll Energie speichern, um damit das lokale Stromnetz in der Region zu stabilisieren.

Die Anlage hat ein Speichervolumen von etwa 210 Megawattstunden, wie die Norddeutsche Landesbank mitteilte. Die Bank realisiert die Finanzierung des Projektes von Nofar Energy, es hat ein Volumen von 87 Millionen Euro.

Mit den zusätzlichen Speicherkapazitäten sollen die Voraussetzungen für den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien geschaffen werden.