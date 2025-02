Großer Andrang bei Manga-Messe in Erfurt

Erfurt - Bunt, schrill und fantasievoll geht es wieder auf der Messe Erfurt zu. Die Manga- und Videospielmesse MAG-C öffnete am Vormittag ihre Pforten und lockte zahlreiche Fans der japanischen Popkultur an. Schon kurz nach der Eröffnung bildete sich eine lange Schlange vor dem Messezentrum, teils warfen sich die Besucherinnen und Besucher in bunte Kostüme, wie ein dpa-Reporter beobachtete.

Die Organisatoren rechnen ähnlich wie im Vorjahr mit mindestens 11.000 Besuchern am Samstag und am Sonntag. Die Nachfrage wachse und einige Influencer und Videospiel-Streamer kämen mittlerweile von sich aus auf die Messe zu, um dabei zu sein, sagte eine Sprecherin.