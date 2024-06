Tirpersdorf - Nach dem Gewaltverbrechen mit drei Toten in Tirpersdorf im sächsischen Vogtland soll der Tatverdächtige am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Das sagte eine Polizeisprecherin am Montag auf Anfrage. Der Haftrichter werde dann über eine mögliche Untersuchungshaft für den 28-Jährigen entscheiden.

Der Mann hatte am frühen Montagmorgen die Polizei per Notruf alarmiert und angegeben, seine Familie getötet zu haben. Die Beamten entdeckten wenig später in einem Einfamilienhaus drei Leichen. Bei den Opfern handelt es sich laut Polizeiangaben um einen 85 Jahre alten Mann, seine 84 Jahre alte Ehefrau und deren 59 Jahre alte Tochter. Der 28-Jähriger ließ sich widerstandslos am Tatort festnehmen. Bei ihm handelt es sich nach Angaben der Ermittler um den Enkel bzw. Sohn der Opfer.