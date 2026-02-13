Die Polizei ist in der Innenstadt von Meschede im Einsatz. Viele Fragen sind noch offen.

Meschede - Im nordrhein-westfälischen Meschede ist die Polizei derzeit mit einem Großaufgebot vor Ort. Ein Sprecher der Polizei bestätigte den Einsatz auf Anfrage. Teile der Innenstadt wurden demnach abgesperrt. Weitere Informationen zu dem Vorfall waren zunächst nicht bekannt. Zuvor hatte die „Westfalenpost“ berichtet.