Berlin - Zwei brennende Lagerhallen in Berlin-Reinickendorf haben einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Auch mehrere Autos hätten am Abend Feuer gefangen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Verletzte gebe es nach ersten Erkenntnissen nicht. Mehr als 100 Einsatzkräfte rückten aus, die Löscharbeiten dauerten in der Nacht an. Über die App Nina warnte die Feuerwehr vor einer großen Rauchwolke. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten, hieß es.