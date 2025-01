Wiesbaden - Mit dem Verdacht auf illegale Einreise und illegale Beschäftigung von Prostituierten durchsucht die Bundespolizei mit einem Großaufgebot mehrere Objekte in Hessen und Baden-Württemberg. Nach Angaben der Bundespolizei und Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main sind insgesamt 150 Beamte bei zwei Objekten in der Nähe von Stuttgart sowie bei einem in Wiesbaden im Einsatz.

Die fünf Beschuldigten stehen im Verdacht, seit 2022 chinesische Frauen illegal eingeschleust und als Prostituierte angestellt zu haben. Gegen drei von ihnen soll ein Haftbefehl vollstreckt werden. Zudem gehe es darum, Beweismaterial sicherzustellen, erklärte ein Sprecher der Bundespolizei. Auch das Finanzamt Wiesbaden ist mit 15 Steuerfahndern an dem Einsatz beteiligt.