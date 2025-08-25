Vermummte und bewaffnete Polizisten sind in Plauen im Einsatz. Straßen wurden abgeriegelt. Was bisher bekannt ist.

Plauen - In Plauen gibt es derzeit einen Großeinsatz der Polizei. Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Am Morgen wurden zunächst einige Straßen abgeriegelt. Die Sperrungen seien inzwischen aber wieder aufgehoben und der Einsatz beendet worden, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage.

Die Ermittlungen hat inzwischen die Generalstaatsanwaltschaft Dresden übernommen. Zu den Umständen und den Gründen des Einsatzes machte ein Sprecher der Behörde auf Anfrage zunächst keine Angaben.