Ein Mann hat in seiner Wohnung einen Gasofen betrieben. Doch plötzlich kommt es zu einer Verpuffung.

Allrode - Am Morgen wurden zahlreiche Rettungskräfte wegen einer explodierten Gasflasche zu einem Einfamilienhaus in Allrode (Landkreis Harz) gerufen. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 72 Jahre alter Mann einen Gasofen betrieben, aus dem Gas geströmt war und sich entzündet hatte.

Der Mann sei durch die Verpuffung leicht verletzt worden, habe aber in seiner Wohnung bleiben können. Die Feuerwehr brachte Gasflasche und Ofen nach draußen. Nach Polizeieingaben waren 78 Einsatzkräfte an dem Einsatz beteiligt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.