Lichtenstein - Nach stechendem Geruch in einer Oberschule in Lichtenstein (Landkreis Zwickau) mussten am Montag Dutzende Schüler medizinisch betreut werden. 38 Kinder und 4 Erwachsene wurden nach Angaben der Polizei wegen Husten und Reizungen der Atemwege untersucht; zwei der Kinder wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich um Reizgas handeln, das sich in der Mensa ausgebreitet habe, erklärte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Bisher habe jedoch keine konkrete chemische Substanz nachgewiesen werden können.

Insgesamt 54 Rettungskräfte und 10 Polizeibeamte waren im Einsatz. Den Angaben nach war die Rettungsleitstelle kurz nach 12.00 Uhr alarmiert worden. Es werde weiter zur genauen Art des Stoffes und der Ursache ermittelt, hieß es.