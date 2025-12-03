Dichte Rauchschwaden steigen in der Nähe von Hof in Oberfranken auf. Eine Lagerhalle mit Papier brennt auf dem Gelände einer Recyclingfirma. Die Feuerwehr kämpft gegen die Flammen.

Die Feuerwehr bemühte sich, den Brand auf dem Gelände zu löschen. (Symbolbild)

Gattendorf - Wegen eines Brands in einer Lagerhalle eines Recyclingbetriebs läuft in Oberfranken ein größerer Feuerwehreinsatz. In der Lagerhalle in Gattendorf (Landkreis Hof) nahe der Grenze zu Sachsen sei Papier gelagert worden, teilte die Polizei mit. „Es steigen immer noch große Rauchschwaden auf“, sagte ein Polizeisprecher. Verletzte seien zunächst nicht gemeldet worden.

Gemeldet wurde der Brand demnach am späten Vormittag. Gelöscht sei das Feuer bislang nicht, hieß es am frühen Nachmittag. Die Ursache und die Schadenshöhe blieben zunächst unklar.