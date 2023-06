Berlin - Durch das Unwetter in Berlin sind in der Richard-Sorge-Straße in Friedrichshain große Äste auf die Straße und parkende Autos gestürzt. 16 Feuerwehrleute seien seit Dienstagvormittag im Einsatz und räumten die Straße, sagte James Klein vom Pressedienst der Feuerwehr. Verletzt wurde laut Klein niemand. Die Feuerwehr war mit vier Einsatzwagen angerückt.