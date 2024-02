Dresden - Unter dem Motto „Wir sind die Brandmauer“ haben mehr als 120 Organisationen zu einer Großdemonstration für Demokratie und gegen Rechtsextremismus am Samstag in Dresden aufgerufen. „Wir dürfen nicht zulassen, dass sich Rechtsextremismus und Ausgrenzung normalisieren, denn das gefährdet die Grundrechte aller Menschen“, teilten die Organisatoren am Donnerstag mit. „Die Herausforderungen unserer Zeit sind vielfältig, aber unsoziale und populistische Politik ist keine Lösung. Hand in Hand stehen wir für Solidarität und Respekt ein. Wir sind die Brandmauer Dresden.“

Als Schauplatz der Kundgebung haben die Organisatoren den Theaterplatz vor der Semperoper gewählt. Auf diesem Platz hatte sich jahrelang die islam- und fremdenfeindliche Pegida-Bewegung versammelt. Neben lokalen Vereinen, Gewerkschaften, Kirchen, Hochschulen und Wohlfahrtsverbänden wollen sich auch Unternehmen in dem Aktionsbündnis für demokratische Werte und eine offene Gesellschaft stark machen. „Wir sind stolz, dass sich in einem Impuls so viele zusammengeschlossen haben. In unserer Vielfalt zeigen wir: Menschlichkeit ist nicht verhandelbar. Die Kunst-, Kultur- und Wissenschaftsstadt Dresden versteht, dass Demokratie verteidigt werden muss.“

Am vorletzten Januar-Wochenende waren in Dresden bis zu 40.000 Menschen unter dem Slogan „Zusammen gegen Rechts“ auf die Straße gegangen. Parallel demonstrierten in Leipzig etwa 60.000 Leute, in Chemnitz waren es 15.000. Auch in kleineren sächsischen Städten kam es an dem Wochenende und später immer wieder zu Kundgebungen.